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"Откровенно шокирован". Еще один зам Кличко отказался от отставки

"Откровенно шокирован". Еще один зам Кличко отказался от отставки - Фото
Александр Спасибко (Фото: пресс-служба КГГА)
24.09.2019, 18:03

Спасибко подтвердил, что мэр просил его написать заявление, но согласия на это чиновник не давал

Еще один заместитель столичного городского головы Виталия Кличко - Александр Спасибко - отреагировал на слова мэра о якобы его планах на увольнение с должности. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

По словам чиновника, писать заявление об увольнении он не планировал и не намерен. Спасибко подтвердил: на прошлой неделе Кличко просил его написать заявление, без нареканий на работу. Заммэра уточнил, что попросил время на раздумия и принятие решения, а уже в понедельник узнал о своем якобы будущем увольнении с брифинга градоначальника. 

"Я откровенно шокирован", - заявил Спасибко.

Он добавил, что узнал из СМИ причину "увольнения" - нерешенные вопросы с Генпланом столицы. И отметил: с марта текущего года за данное направление отвечает другой заместитель Кличко. "То есть, по этой логике, уволить необходимо другого заместителя. А я не хочу быть человеком, на которого возлагают ответственность за провалы, которые я не совершал", - написал Спасибко, добавив, что планирует работать дальше "на благо родного Киева".

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Александр Спасибко киевсовет виталий кличко отставка заявление об отставке
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