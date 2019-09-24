"Откровенно шокирован". Еще один зам Кличко отказался от отставки

Александр Спасибко (Фото: пресс-служба КГГА)

Еще один заместитель столичного городского головы Виталия Кличко - Александр Спасибко - отреагировал на слова мэра о якобы его планах на увольнение с должности. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

По словам чиновника, писать заявление об увольнении он не планировал и не намерен. Спасибко подтвердил: на прошлой неделе Кличко просил его написать заявление, без нареканий на работу. Заммэра уточнил, что попросил время на раздумия и принятие решения, а уже в понедельник узнал о своем якобы будущем увольнении с брифинга градоначальника.

"Я откровенно шокирован", - заявил Спасибко.

Он добавил, что узнал из СМИ причину "увольнения" - нерешенные вопросы с Генпланом столицы. И отметил: с марта текущего года за данное направление отвечает другой заместитель Кличко. "То есть, по этой логике, уволить необходимо другого заместителя. А я не хочу быть человеком, на которого возлагают ответственность за провалы, которые я не совершал", - написал Спасибко, добавив, что планирует работать дальше "на благо родного Киева".

Вчера сообщалось, что Кличко попросил двух своих заместителей написать заявления об увольнении. Речь идет об Александре Спасибко и Дмитрие Давтяне.

Кличко попросил двух своих заместителей написать заявления Сегодня Давтян заявил , что о намерении отправить его в отставку узнал из новостей и увольняться отказался.

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