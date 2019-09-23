"Богатый опыт в КВН". Кличко представил своего нового советника

Виталий Кличко и Максим Бахматов (Фото: пресс-служба КГГА)

Мэр Киева Виталий Кличко назначил на должность своего советника управляющего партнера инновационного центра-города UNIT. City и бывшего руководителя экспоцентра ВДНХ Максима Бахматова. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Максим Бахматов займется воплощением информационных технологий в управлении городом, вопросам инвестиционной деятельности, регуляторной политики, градостроительства и архитектуры. Он теперь является моим советником, а практически одним из заместителей с широкими полномочиями и очень серьезными задачами", - сказал Кличко.

Бахматов отметил, что много раз встречался с Кличко, обсуждая будущее столицы и направления ее развития.

"Также замечу, что у меня богатый опыт в КВН и Камеди клаб. На сегодняшний день - это очень важно в нашем государстве", - уточнил он.

По его словам, он начнет свою работу в новой должности с аналитики и аудита тех направлений, которые ему доверили. "Хочу сказать, что один из главных вопросов – это генплан города, развитие города по образцу европейских столиц", - отметил Бахматов.

Мэр Киева поблагодарил двух своих заместителей Александра Спасибка и Дмитрия Давтяна за их работу. Кличко попросил их написать заявления об увольнении.