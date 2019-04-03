Отопление в Киеве отключат на 10 дней раньше, чем обычно - КГГА

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Централизованное отопление в Киеве отключат с 6 апреля. Об этом сегодня на брифинге сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что, по прогнозам Укргидрометцентра, вскоре наступит стабильное потепление, и средняя суточная температура воздуха будет больше +8 градусов.

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"Поэтому принято решение завершить отопительный сезон с 6 апреля", - отметил он. На отключение по всему Киеву понадобится три дня.

При этом обогрев больниц может быть продлен, этот вопрос будет решаться по индивидуальным заявкам, по решениям главврачей.

"Таким образом, мы немного раньше, чем обычно, чем 15 апреля, завершим отопительный сезон", - добавил замглвы КГГА.