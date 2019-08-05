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Площадь возле Южного вокзала в Киеве хотят закрыть для бездомных

Площадь возле Южного вокзала в Киеве хотят закрыть для бездомных - Фото
Фото: solor.gov.ua
05.08.2019, 18:13

Там создадут пост полиции "для предотвращения пребывания" бездомных людей на площали у Южного вокзала

Глава Соломенской райгосадминистрации Киева Владимир Бялковский инициирует создание возле Южного вокзала поста полиции и медиков для предотвращения пребывания на площади возле вокзала бездомных людей. Об этом сообщает пресс-служба РГА.

Сегодня Бялковский провел выездное совещание о состоянии благоустройства площади у Южного вокзала. В нем приняли участие представители КП Київблагоустрій и Нацполиции.

"Участники рассмотрели возможные пути решения проблемы засорения площади и подземного перехода лицами без определенного места жительства", - сказано в сообщении.

"Считаю целесообразным разместить в подземном переходе пост Национальной полиции и учреждения здравоохранения для предотвращения пребывания вышеупомянутых лиц", - сказал Бялковский.

Он уже отправил соответствующие письма в Нацполицию и и КП Київблагоустрій.

В РГА напомнили, что вскоре начнется капитальный ремонт подземного перехода напротив вокзала.

В ноябре 2018 г в Павлограде двое студентов ради развлечения избили троих бездомних мужчин. Все трое скончались.

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южный вокзал бездомный владимир бялковский
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