UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Под Киевом молния разрушила мост через реку Ирпень: один человек погиб

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 19:26
Под Киевом молния разрушила мост через реку Ирпень: один человек погиб - Фото
Фото - Facebook главы Дымерской территориальной громады Владимира Подкурганного

Сегодня в Вышгородском районе возле села Демидов был разрушен мост через реку Ирпень, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По предварительной информации ОВА, в результате разрушения моста один человек погиб, двое ранены. Движение транспорта через мост сейчас временно ограничено.

На месте работают спасатели и экстренные службы, проводятся следственные действия для выяснения причин инцидента.

Глава Дымерской территориальной громады Владимир Подкурганный в комментариях к своему посту в Facebook уточнил, что причиной разрушения моста стала детонация из-за молнии.

Под Киевом молния разрушила мост через реку Ирпень: один человек погиб

Ранее сегодня в Киевской ОВА предупреждали об ухудшении погодных условий. Из-за прогнозов гроз, града и сильного ветра в области был объявлен первый уровень опасности (желтый).

  • Вчера вечером над Киевской областью нависла огромная грозовая туча, молнии били по Броварам, Великой Дымерке, Киеву и окрестностям.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киевская область мост ирпень Демидов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 