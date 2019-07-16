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16.07.2019, 13:37

Под Киевом мужчина в костюме Спайдермена убил другого табуреткой

Под Киевом мужчина в костюме Спайдермена убил другого табуреткой - Фото
Фото: ЕРА

В полиции говорят, что ранее судимый местный житель напал на потерпевшего "на почве длительных неприязненных отношений"

В селе Горенка 23-летний парень в костюме Спайдермена до смерти забил табуреткой мужчину во дворе его дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Там отметили, что ранее судимый местный житель напал на потерпевшего "на почве длительных неприязненных отношений".

Мужчина скончался на месте, не дождавшись прибытия скорой помощи.

"Интересно, что на момент совершения указанного преступления подозреваемый замаскировался, надев костюм "Спайдермена", - говорится в сообщении прокуратуры.

Злоумышленник задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК.

В Ирпене задержанный в отделении полиции отобрал у правоохранителя пистолет и застрелился.

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Теги: убийство, spiderman, горенка
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