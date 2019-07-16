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16.07.2019, 11:35

Любовные страсти: в полиции Ирпеня застрелился 19-летний мужчина

Любовные страсти: в полиции Ирпеня застрелился 19-летний мужчина - Фото
Фото: LIGA.net

По информации полиции, задержанный пытался застрелить свою бывшую девушку и ее нового бойфренда

В отделении полиции Ирпеня застрелился 19-летний задержанный: он пытался застрелить молодую пару, сообщает пресс-служба Нацполиции. 

В сообщении говорится, что задержанный стрелял из травматического пистолета в голову девушке, с которой ранее состоял в отношениях, и в ее нового бойфренда. Их госпитализировали. 

После часовых поисков полиция задержала возможного нападавшего и "обнаружила у него предмет, напоминающий пистолет". 

В отделении задержанный "неизвестным способом" освободил руку, достал оружие и начал угрожать правоохранителям. Когда те вытащили табельное оружие, он якобы сам застрелился. 

Несколько дней назад пассажир устроил стрельбу во львовской маршрутке. До этого в Вышгороде мужчина открыл стрельбу, испугавшись съемок шоу СТБ с "непонятными ритуалами". 

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Теги: Нацполиция, стрельба, самоубийство, ирпень
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