Любовные страсти: в полиции Ирпеня застрелился 19-летний мужчина

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В отделении полиции Ирпеня застрелился 19-летний задержанный: он пытался застрелить молодую пару, сообщает пресс-служба Нацполиции.

В сообщении говорится, что задержанный стрелял из травматического пистолета в голову девушке, с которой ранее состоял в отношениях, и в ее нового бойфренда. Их госпитализировали.

После часовых поисков полиция задержала возможного нападавшего и "обнаружила у него предмет, напоминающий пистолет".

В отделении задержанный "неизвестным способом" освободил руку, достал оружие и начал угрожать правоохранителям. Когда те вытащили табельное оружие, он якобы сам застрелился.

Несколько дней назад пассажир устроил стрельбу во львовской маршрутке. До этого в Вышгороде мужчина открыл стрельбу, испугавшись съемок шоу СТБ с "непонятными ритуалами".

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