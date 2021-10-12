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Под Киевом неизвестный расстрелял автомобиль с семьей: видео

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 16:58
Под Киевом неизвестный расстрелял автомобиль с семьей: видео - Фото
Пистолет (фото - pixabay.com)

В Софиевской Борщаговке, под Киевом, неизвестный в камуфляже расстрелял автомобиль с супружеской парой и ребенком. Ранен мужчина. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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"Около 07.45 утра в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека, который вместе с 28-летней женой садился в машину", – сказано в сообщении.

Мужчина ранен в ногу, поврежден автомобиль.

Под Киевом неизвестный расстрелял автомобиль с семьей: видео

Открыто уголовное производство по статье о хулиганстве.

Полицейские устанавливают, из какого оружия стрелял злоумышленник и все обстоятельства стрельбы.

Судя по видео инцидента, которое опубликовал Киев оперативный, в автомобиле также находился ребенок.

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Вадим Ребрина
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Софиевская Борщаговка стрельба
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