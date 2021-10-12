Под Киевом неизвестный расстрелял автомобиль с семьей: видео
В Софиевской Борщаговке, под Киевом, неизвестный в камуфляже расстрелял автомобиль с супружеской парой и ребенком. Ранен мужчина. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Около 07.45 утра в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека, который вместе с 28-летней женой садился в машину", – сказано в сообщении.
Мужчина ранен в ногу, поврежден автомобиль.
Открыто уголовное производство по статье о хулиганстве.
Полицейские устанавливают, из какого оружия стрелял злоумышленник и все обстоятельства стрельбы.
Судя по видео инцидента, которое опубликовал Киев оперативный, в автомобиле также находился ребенок.
Читайте также: В центре Черкасс расстреляли из автомата бизнесмена. Он умер в больнице – фото
Комментарии