Под Киевом неизвестный расстрелял автомобиль с семьей: видео

В Софиевской Борщаговке, под Киевом, неизвестный в камуфляже расстрелял автомобиль с супружеской парой и ребенком. Ранен мужчина. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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"Около 07.45 утра в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека, который вместе с 28-летней женой садился в машину", – сказано в сообщении.

Мужчина ранен в ногу, поврежден автомобиль.

Открыто уголовное производство по статье о хулиганстве.

Полицейские устанавливают, из какого оружия стрелял злоумышленник и все обстоятельства стрельбы.

Судя по видео инцидента, которое опубликовал Киев оперативный, в автомобиле также находился ребенок.

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Вадим Ребрина

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