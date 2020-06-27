Под Киевом произошла стрельба, есть раненый - фото

Иллюстративное фото: пресс-служба МВД

В Вишневом Киевской области мужчина открыл огонь из травматического оружия в сторону компании людей и ранил одного человека. Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

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В полиции заявляют, что один из компании мужчин беспричинно, игнорируя окружающих, произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сторону другой компании людей. Затем он скрылся с места происшествия.

Пострадал один человек, которого госпитализировали с огнестрельным ранением ноги и грудной клетки. Полицейские установили личность стрелка, устроили засаду и задержали его по месту жительства. У него изъяли коллекцию разнообразного оружия, а также устройство для отстрела резиновыми пулями, из которого вероятно он стрелял в прохожего.

19 июня в Днепре смертельно раненый полицейский задержал подозреваемого в разбое.