Полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в центре Киева

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В связи с запланированными массовыми акциями в центре Киева правоохранители сегодня усилили меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МВД

Несколько политических партий и общественных организаций в правительственном квартале начали акции с массовым участием граждан. Для обеспечения общественной безопасности и порядка полиция Киева и военнослужащие Нацгвардии несут службу в усиленном режиме.

"Правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок", - отметили в пресс-службе.