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Полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в центре Киева

Полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в центре Киева - Фото
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
13.11.2019, 10:38

Полиция работает в усиленном варианте

В связи с запланированными массовыми акциями в центре Киева правоохранители сегодня усилили меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МВД

Несколько политических партий и общественных организаций в правительственном квартале начали акции с массовым участием граждан. Для обеспечения общественной безопасности и порядка полиция Киева и военнослужащие Нацгвардии несут службу в усиленном режиме.

"Правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок", - отметили в пресс-службе.

  • 13 ноября сообщалось, что в Раде будут рассмотрены резонансные законопроекты о рынке сельскохозяйственной земли, системе управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, продаже участков гос- и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.
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