Полиция прекратила незаконную стройку на здании в центре Киева

Фото: facebook.com/nickolay.morozov

По факту незаконной стройки на крыше дома в центре Киева полиция начала уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Сейчас строительные работы приостановлены. Эти действия квалифицированы правоохранителями как самоуправство.

В полиции отметили, что строительные работы прекратились, как только правоохранители прибыли на место. Судя по информации пресс-службы, это было вчера.

Сейчас полицейские устанавливают владельца незаконного объекта.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 356 (Самоуправство) УК.

Санкции статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до трех месяцев.

12 октября пользователь Facebook сообщил, что на крыше дома по адресу Софиевская, 1 ведутся строительные работы.