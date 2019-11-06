Порыв трубы в центре Киева. Что происходит на месте аварии: видео

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В Киеве, на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели, где вчера прорвало трубу с горячей водой, ремонтные работы будут продолжаться до пятницы, 8 ноября. Об этом в эфире ТСН сказал заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев.

По его словам, дома рядом с аварией перевели на резервные линии, поэтому проблем с водой и отоплением нет.

Единственная серьезная проблема – трафик, отметил представитель КГГА. В районе аварии на улицах Саксаганского и Шота Руставели он затруднен. Общественный транспорт изменил свои маршруты.

Вчера в центре Киева, на улице Шота Руставели произошел порыв трубы с горячей водой. В результате образовались две ямы — в одну из них провалился легковой автомобиль. Водитель не пострадал.

Киевпасстранс сообщил об изменениях в маршрутах троллейбусов из-за происшествия.