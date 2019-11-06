Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Порыв трубы в центре Киева. Что происходит на месте аварии: видео

Порыв трубы в центре Киева. Что происходит на месте аварии: видео - Фото
Скриншот с видео
06.11.2019, 14:43

Дома рядом с местом аварии перевели на резервные линии отопления и горячей воды, единственная серьезная проблема – трафик, говорят в КГГА

В Киеве, на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели, где вчера прорвало трубу с горячей водой, ремонтные работы будут продолжаться до пятницы, 8 ноября. Об этом в эфире ТСН сказал заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев.

По его словам, дома рядом с аварией перевели на резервные линии, поэтому проблем с водой и отоплением нет.

Единственная серьезная проблема – трафик, отметил представитель КГГА. В районе аварии на улицах Саксаганского и Шота Руставели он затруднен. Общественный транспорт изменил свои маршруты. 

Вчера в центре Киева, на улице Шота Руставели произошел порыв трубы с горячей водой. В результате образовались две ямы — в одну из них провалился легковой автомобиль. Водитель не пострадал.

Киевпасстранс сообщил об изменениях в маршрутах троллейбусов из-за происшествия.

Напишите нам
киев авария труба саксаганского
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 