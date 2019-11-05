В центре Киева прорвало теплосеть, авто провалилось в яму: видео

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Киевпасстранс сообщил об изменениях в маршрутах троллейбусов из-за происшествия

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В центре Киева, на улице Шота Руставели произошел порыв трубы с горячей водой, из-за чего в асфальтовом покрытии образовалась яма, в которую провалился автомобиль. Видео инцидента опубликовал в Facebook Наш Киев.

Киевпасстранс сообщил об изменениях в маршрутах троллейбусов из-за происшествия:

- троллейбусы №40 и №40А курсируют до Железнодорожного массива;

- троллейбусы №3 и №9 - до ж/д вокзала "Южный"

- троллейбус №12 – до станции метро "Лыбидская"

- троллейбус №14 - до станции метро "Дворец Спорта"

- автобус №69 - до ул. Тарасовской.

В Киевтеплоэнерго сообщили, что начали ликвидацию повреждения.

По информации специалистов, произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм.

"В результате повреждения в зону повреждения попал автомобиль. По предварительным данным, водитель не пострадал. Авто эвакуировали", - сказали в Киевтеплоэнерго.

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Теги: дтп, киев, автомобиль
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