В центре Киева прорвало теплосеть, авто провалилось в яму: видео

В центре Киева, на улице Шота Руставели произошел порыв трубы с горячей водой, из-за чего в асфальтовом покрытии образовалась яма, в которую провалился автомобиль. Видео инцидента опубликовал в Facebook Наш Киев.
Киевпасстранс сообщил об изменениях в маршрутах троллейбусов из-за происшествия:
- троллейбусы №40 и №40А курсируют до Железнодорожного массива;
- троллейбусы №3 и №9 - до ж/д вокзала "Южный"
- троллейбус №12 – до станции метро "Лыбидская"
- троллейбус №14 - до станции метро "Дворец Спорта"
- автобус №69 - до ул. Тарасовской.
В Киевтеплоэнерго сообщили, что начали ликвидацию повреждения.
По информации специалистов, произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм.
"В результате повреждения в зону повреждения попал автомобиль. По предварительным данным, водитель не пострадал. Авто эвакуировали", - сказали в Киевтеплоэнерго.
Читайте также: Возле Львова перевернулся инкассаторский автомобиль: фото