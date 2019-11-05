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Возле Львова перевернулся инкассаторский автомобиль: фото

Возле Львова перевернулся инкассаторский автомобиль: фото - Фото
Фото: Игорь Зинкевич/zaxid.net
05.11.2019, 14:55

По предварительной информации, пострадавших в аварии нет

Сегодня на трассе Киев-Чоп в селе Гамалеевка Пустомытовского района вблизи Львова утром произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилем Volkswagen Caddy и служебным авто инкассаторов Ощадбанка, микроавтобусом Ford Transit 350. Об этом сообщает Zaxid.net.

В результате ДТП микроавтобус инкассаторов перевернулся.

Фото: Игорь Зинкевич/zaxid.net

По предварительной информации, пострадавших нет. Деньги перегрузили в другой автомобиль и вывезли с места аварии.

В областной патрульной полиции добавили, что водитель Ford Transit при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущества в движении автомобилю Volkswagen Caddy, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.

Фото: Игорь Зинкевич/zaxid.net

Автомобили получили механические повреждения, участники аварии от госпитализации отказались.

  • 4 ноября в Киеве на Кольцевой произошла авария, жертвами которой стали три человека.
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дтп Львов Ощадбанк инкассаторы
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