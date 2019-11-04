В Киеве произошло смертельное ДТП: видео, фото

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Авария произошла в столице утром 4 ноября

Сегодня в Киеве на Кольцевой произошла авария, жертвами которой стали три человека. Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.

"Масштабное смертельное ДТП произошло на Кольцевой, неподалеку поворота на Стеценко. По предварительной информации, в результате аварии погибли три человека", - говорится в сообщении.

Фото, видео 18+

По данным Dtp.kiev.ua, водитель Audi не справился с управлением, выехал боком на встречную полосу и попал под колеса BMW. 

От сильного удара люди из автомобиля Audi вылетели из салона машины.

Фото: dtp.kiev.ua

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Теги: дтп, киев, фото, видео, окружная
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