В Киеве произошло смертельное ДТП: видео, фото

Сегодня в Киеве на Кольцевой произошла авария, жертвами которой стали три человека. Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.
"Масштабное смертельное ДТП произошло на Кольцевой, неподалеку поворота на Стеценко. По предварительной информации, в результате аварии погибли три человека", - говорится в сообщении.
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По данным Dtp.kiev.ua, водитель Audi не справился с управлением, выехал боком на встречную полосу и попал под колеса BMW.
От сильного удара люди из автомобиля Audi вылетели из салона машины.
Фото: dtp.kiev.ua
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