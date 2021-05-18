После непогоды Киев сковали пробки: карта загруженности дорог

Во вторник вечером большинство районов Киева скованы пробками. Об этом свидетельствуют данные из Google Maps.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Осложнение движения в Киеве наблюдается на улицах Елены Телиги, Семена Скляренко, а также Новоконстантиновской. Также трудно передвигаться по проспекту Победы, бульвару Тараса Шевченко и улице Набережно-Хрещатицкой.

В районе Чоколовского бульвара и Индустриального моста также наблюдаются пробки.

Движение затруднено на Гаванском, Северном и Южном мостах и мосту Метро.

Вчера сообщалось, что предстоящая неделя в столице обещает быть очень дождливой. По прогнозам синоптиков, с 17 по 24 мая в Киеве может выпасть до 60% месячной нормы осадков.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.