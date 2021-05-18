После непогоды Киев сковали пробки: карта загруженности дорог
18.05.2021, 17:25
Дождь (фото - unsplash.com)
Во вторник вечером большинство районов Киева скованы пробками. Об этом свидетельствуют данные из Google Maps.
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Осложнение движения в Киеве наблюдается на улицах Елены Телиги, Семена Скляренко, а также Новоконстантиновской. Также трудно передвигаться по проспекту Победы, бульвару Тараса Шевченко и улице Набережно-Хрещатицкой.
В районе Чоколовского бульвара и Индустриального моста также наблюдаются пробки.
Движение затруднено на Гаванском, Северном и Южном мостах и мосту Метро.
- Вчера сообщалось, что предстоящая неделя в столице обещает быть очень дождливой. По прогнозам синоптиков, с 17 по 24 мая в Киеве может выпасть до 60% месячной нормы осадков.
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