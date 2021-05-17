Затяжные дожди всю неделю. В Киеве предупредили о залповых грозовых осадках
17.05.2021, 12:25
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Предстоящая неделя в столице обещает быть очень дождливой. По прогнозам синоптиков, с 17 по 24 мая в Киеве может выпасть до 60% месячной нормы осадков, сообщает пресс-служба столичной госадминистрации.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Ожидается, что дожди будут "залповыми и грозовыми". А вот температура обещает быть достаточно теплой – всю неделю в Киеве днем будет +17º...+20º, ночью – +9º...+11º.
- 14 мая в Киеве улицу Пушкинскую залило горячей водой: видео.
Читайте также: В Киеве начался сезон фонтанов, но один из них уже пришлось отключить – фото
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажівРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии