Затяжные дожди всю неделю. В Киеве предупредили о залповых грозовых осадках

Предстоящая неделя в столице обещает быть очень дождливой. По прогнозам синоптиков, с 17 по 24 мая в Киеве может выпасть до 60% месячной нормы осадков, сообщает пресс-служба столичной госадминистрации.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Ожидается, что дожди будут "залповыми и грозовыми". А вот температура обещает быть достаточно теплой – всю неделю в Киеве днем будет +17º...+20º, ночью – +9º...+11º.

14 мая в Киеве улицу Пушкинскую залило горячей водой: видео.

Читайте также: В Киеве начался сезон фонтанов, но один из них уже пришлось отключить – фото

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.