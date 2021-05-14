В Киеве Пушкинскую улицу залило горячей водой: видео

В Киеве на улице Пушкинской прорвало теплосеть, сообщает пресс-служба Киевтеплоэнерго.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Общественная организация Киев оперативный опубликовала видео очевидцев:

Авария произошла сегодня, 14 мая, в 10:45. В 10:55 поврежденный участок теплосети был локализован ремонтной бригадой. Без горячей воды временно остались четыре дома.

Трубопровод, который прорвало, был проложен в 1951 году, 70 лет назад, отметили в Киевтеплоэнерго.

28 марта 2021 года прорвало теплотрассу в Печерском районе Киева, без воды остались более 130 домов.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.