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В Киеве Пушкинскую улицу залило горячей водой: видео

14.05.2021, 15:33
В Киеве Пушкинскую улицу залило горячей водой: видео - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

В Киеве на улице Пушкинской прорвало теплосеть, сообщает пресс-служба Киевтеплоэнерго.

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Общественная организация Киев оперативный опубликовала видео очевидцев:

Авария произошла сегодня, 14 мая, в 10:45. В 10:55 поврежденный участок теплосети был локализован ремонтной бригадой. Без горячей воды временно остались четыре дома.

Трубопровод, который прорвало, был проложен в 1951 году, 70 лет назад, отметили в Киевтеплоэнерго.

Денис Юдин
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