В Киеве начался сезон фонтанов, но один из них уже пришлось отключить – фото

Сегодня в столице начался сезон работы фонтанов, но в один из них неизвестные налили моющее средство. Фонтан пришлось выключить. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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"Специалисты вынуждены остановить работу фонтана на Контрактовой площади. Им необходимо слить всю воду, провести очистку и перезапустить фонтан, что приведет к утере ресурсов КП и времени сотрудников", – заявили в пресс-службе.

Также там призвали "относится с уважением к имуществу территориальной громады Киева и не мешать жителям и гостям столицы наслаждаться работой фонтанов".

11 июля 2020-го в Лондоне защитники животных покрасили воду в фонтанах в красный цвет.

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Владислав Сердюк

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