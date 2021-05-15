В Киеве начался сезон фонтанов, но один из них уже пришлось отключить – фото
15.05.2021, 14:48
В фонтан на Контрактовой площади в Киеве добавили моющее средство, его пришлось выключить (Фото - пресс-служба КГГА)
Сегодня в столице начался сезон работы фонтанов, но в один из них неизвестные налили моющее средство. Фонтан пришлось выключить. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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"Специалисты вынуждены остановить работу фонтана на Контрактовой площади. Им необходимо слить всю воду, провести очистку и перезапустить фонтан, что приведет к утере ресурсов КП и времени сотрудников", – заявили в пресс-службе.
Также там призвали "относится с уважением к имуществу территориальной громады Киева и не мешать жителям и гостям столицы наслаждаться работой фонтанов".
- 11 июля 2020-го в Лондоне защитники животных покрасили воду в фонтанах в красный цвет.
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