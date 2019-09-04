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04.09.2019, 14:52

Розовый Самсон: в Киеве на Подоле покрасили фонтан – фото

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Розовый Самсон: в Киеве на Подоле покрасили фонтан – фотоРозовый Самсон: в Киеве на Подоле покрасили фонтан – фотоРозовый Самсон: в Киеве на Подоле покрасили фонтан – фотоРозовый Самсон: в Киеве на Подоле покрасили фонтан – фотоРозовый Самсон: в Киеве на Подоле покрасили фонтан – фото
Розовый Самсон: в Киеве на Подоле покрасили фонтан – фотоРозовый Самсон: в Киеве на Подоле покрасили фонтан – фотоРозовый Самсон: в Киеве на Подоле покрасили фонтан – фотоРозовый Самсон: в Киеве на Подоле покрасили фонтан – фотоРозовый Самсон: в Киеве на Подоле покрасили фонтан – фото
Розовый Самсон: в Киеве на Подоле покрасили фонтан – фотоРозовый Самсон: в Киеве на Подоле покрасили фонтан – фотоРозовый Самсон: в Киеве на Подоле покрасили фонтан – фотоРозовый Самсон: в Киеве на Подоле покрасили фонтан – фотоРозовый Самсон: в Киеве на Подоле покрасили фонтан – фото

Фигурантам дела грозит до трех лет тюрьмы

В ночь на 4 сентября на Контрактовой площади в Киеве неизвестные покрасили фонтан "Самсон" в ярко-розовый цвет. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

На месте происшествия был задержан юноша, который, считают правоохранители, мог быть причастен к покраске памятника архитектуры. У его нашли кисти и емкости с веществом, похожим на краску. Позже задержанный назвал полиции имена товарищей, с которыми он якобы и спланировал "арт-акцию".

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В полиции начали досудебное расследование по ч. 2. ст. 298 (умышленное уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры). Фигурантам дела может грозить до трех лет лишения свободы.

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Теги: киев, фонтан, подол, вандалы, самсон, розовый
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