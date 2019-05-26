СМИ: новый стеклянный мост в Киеве расстреляли вандалы - фото

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В ночь на 26 мая вандалы снизу расстреляли из нарезного оружия новый стеклянный пешеходный мост, открытие которого состоялось вчера в Киеве. Об этом сообщает в Facebook dtp.kiev.ua.

Стекло на мосту покрылось трещинами и "паутинками".

По другой версии - стекло моста не выдержало нагрузки, после того как на нем стала прыглать группа подростков.

В LIGA.net связались с полицией Киева, там сказали, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности будут позже.

25 мая в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост, часть перекрытий которого выполнены из стекла. Пешеходно-велосипедный мост соединяет парк Владимирская горка с Аркой дружбы народов.