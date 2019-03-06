"100 000 грн за подонка": мэр Днепра решил бороться с вандалами

Фото: Facebook Бориса Филатова

Городской глава Днепра Борис Филатов объявил награду за информацию о вандалах, обрисовывающих здания и памятники – 100 тыс грн за информацию, "позволяющую задержать этого подонка". Об этом он написал в своем Facebook.

"Если при опознании и задержании у него окажется сломана рука (лучше обе), тогда выплачиваю 200 000. Из мэрского фонда", - добавил он.

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Повод – обрисованная сегодня ночью центральная часть города, включая, как уточнил Филатов, памятник Александру Полю. "Первому почетному гражданину Екатеринослава (первое название Днепра – ред.)!!! Они. Обрисовали. Поля", - написал городской глава.

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