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06.03.2019, 12:18

"100 000 грн за подонка": мэр Днепра решил бороться с вандалами

"100 000 грн за подонка": мэр Днепра решил бороться с вандалами - Фото
Фото: Facebook Бориса Филатова

Борис Филатов объявил награду за имя вандала, разрисовавшего центр города

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Городской глава Днепра Борис Филатов объявил награду за информацию о вандалах, обрисовывающих здания и памятники – 100 тыс грн за информацию, "позволяющую задержать этого подонка". Об этом он написал в своем Facebook.

"Если при опознании и задержании у него окажется сломана рука (лучше обе), тогда выплачиваю 200 000. Из мэрского фонда", - добавил он.

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Повод – обрисованная сегодня ночью центральная часть города, включая, как уточнил Филатов, памятник Александру Полю. "Первому почетному гражданину Екатеринослава (первое название Днепра – ред.)!!! Они. Обрисовали. Поля", - написал городской глава.

15 февраля в Святошинском районе Киева неизвестные облили краской из баллона памятник воинам АТО

 

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Теги: борис филатов, вандалы, Днипро
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