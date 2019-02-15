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15.02.2019, 10:55

Вандалы облили краской памятник воинам АТО в Киеве: фото

Вандалы облили краской памятник воинам АТО в Киеве: фото - Фото
Фото: Facebook Татьяны Деркач

В Святошинском районе Киева вандалы разрисовали краской памятник воинам АТО

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В Святошинском районе Киева неизвестные облили краской из баллона памятник воинам АТО, который открыли в августе 2017 года. Об этом сообщила киевлянка Татьяна Деркач у себя в Facebook.

"Вот так час назад выглядел памятник погибшим воинам АТО, что на Борщаговке. Прошу распространения", - написала местная жительница.

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Памятник открыли 15 августа 2017 года в сквере на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева. 24 августа его облили белой краской. Неизвестные также бросили в него взрывчатку, но промахнулись на несколько метров.



Фото: Facebook Деркач

Памятник постоянно подвергается нападениям вандалов, отмечает Деркач.

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Теги: киев, памятник, вандализм
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