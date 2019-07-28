Вандалы облили краской памятник воинам УПА в Харькове

Фото: Нацполиция

В Киевском районе Харькова вандалы облили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА. Об этом сообщает Нацполиция Харьковской области.

Полицейские сейчас пытаются установить личтости правонарушителей и их местонахождение.

Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.296 УК (хулиганство).

11 июля в Харькове восстановили памятник Жукову, мэр города Геннадий Кернес выложил соответствующие фото. Украинский институт национальной памяти направил письмо в Генеральную прокуратуру и Нацполицию по этому поводу.

В мае 2016 года харьковскую станцию метро "Маршала Жукова" переименовали во "Дворец спорта", а проспект Жукова - в проспект генерала Григоренко.

2 июня этого года протестующие против съезда партии Кернеса и мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам" начали демонтировать памятник Жукову. Полиция попыталась разогнать участников акции, а мэр пообещал памятник восстановить.