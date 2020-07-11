В Лондоне защитники животных покрасили воду в фонтанах в красный цвет - видео

В центре Лондона на Трафальгарской площади защитники животных сегодня устроили импровизированную акцию, покрасив воду в фонтанах в красный цвет. Этим жестом они хотели сказать правительству Великобритании, что выступают против разведения и употребления животных и что если это не прекратить, человечеству грозят новые пандемии, сообщает Reuters.

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Активисты требовали от властей официального перехода на продовольственную систему на основе продуктов растительного происхождения и отказа от разведения животных ради еды. По их словам, красный цвет фонтанов должен был символизировать "кровь на руках правительства Великобритании".

По итогам акции двое активистов были арестованы полицией за причинение ущерб общественному имуществу.

В январе Организация по защите прав животных РЕТА предложила заменить настоящего сурка, который ежегодно "предсказывает погоду" в День сурка 2 февраля на робота с искусственным интеллектом.

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