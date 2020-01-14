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Потоп в ТРЦ Ocean Plaza. Назвали сроки ремонта трубопровода

Потоп в ТРЦ Ocean Plaza. Назвали сроки ремонта трубопровода - Фото
Фото: ГСЧС
14.01.2020, 11:50

В Киевтеплоэнерго сообщили, что будет заменен весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 метра на проезжей части

Устранение повреждения магистрального трубопровода на проезжей части (улица Антоновича, 176) в районе ТРЦ Ocean Plaza специалисты Киевтеплоэнерго планируют завершить за одни сутки, к утру 15 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Киевтеплоэнерго.

13 января в 20:19 произошло повреждение с утечкой теплоносителя на проезжую часть произошло из-за изношенности сети.

Трубопровод диаметром 1000 мм была проложен в 1987 году. Он обслуживал около 3 000 зданий. "Сразу после обнаружения повреждения аварийные бригады Киевтеплоэнерго начали откачку воды, а диспетчерские службы - переподключение клиентов на питание от другого теплоисточника", - уточнили в пресс-службе.

Сегодня до 07:00 теплоснабжение у людей в зоне поврежденного трубопровода восстановили.

Сейчас на месте работают три аварийно-восстановительные бригады Киевтеплоэнерго и задействована спецтехника.

Фото: kte.kmda.gov.ua

В ходе проведения ремонтных работ будет заменен весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 метра на проезжей части. Сварочные работы планируют закончить сегодня в 00:00, после чего начнется восстановление асфальтового покрытия на проезжей части.

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