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При полном отсутствии света, тепла и воды в Киеве развернут пункты обогрева

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 19:20
При полном отсутствии света, тепла и воды в Киеве развернут пункты обогрева - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

В столице в случае чрезвычайных ситуаций зимой, если вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения, Киевская городская госадминистрация готова развернуть около тысячи пунктов обогрева. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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Он отметил, что из-за российских ракетных атак на объекты критической инфраструктуры власти рассматривают различные сценарии развития событий.

"Худший – когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим", – сказал мэр.

По его словам, уже закупили электрогенераторы, сделали запасы воды "и всего необходимого, чтобы эти пункты обогрева принимали людей". Там можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны, получить необходимую помощь, сказал Кличко.

  • В случае серьезного повреждения объектов критической инфраструктуры Харькова страной-террористом Россией в каждом районе города готовят пункты обогрева. Адреса ближайших будут расклеены на всех подъездах.
Вадим Ребрина
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