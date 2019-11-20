При тумане. В Киеве зафиксировали антирекорд превышения скорости

Столичное шоссе (Фото: Центр организации дорожного движения/Facebook)

В Киеве на столичном шоссе при помощи электронной системы TruSign зафиксировали новый антирекорд превышения скорости. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

Отмечается, что одному из авто удалось проехать со скоростью 288 км/ч. Это произошло в дневное время суток - в 14:32 во вторник, причем в туманную погоду, сообщают в Центре. За день до этого на том же месте зафиксировали скорость 222 км/ч.

"Статистика показала, что больше половины водителей превышают разрешенную для зимнего периода скорость на Столичном шоссе", - говорится в сообщении.

Чиновники добавили, что в связи с данными инцидентами обратились за помощью к полиции.

С 1 ноября в Киеве на дорогах ограничили максимальную скорость движения до 50 км/час.

Справка. На некоторых улицах Киева в теплую пору года максимальная разрешенная скорость движения составляет 80 км/ч. Ограничение в 50 км/ч будет действовать с 1 ноября 2019 года до 1 апреля 2020 года.