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При тумане. В Киеве зафиксировали антирекорд превышения скорости

При тумане. В Киеве зафиксировали антирекорд превышения скорости - Фото
Столичное шоссе (Фото: Центр организации дорожного движения/Facebook)
20.11.2019, 21:53

В настоящее время в столице можно ездить со скоростью до 50 км/ч

В Киеве на столичном шоссе при помощи электронной системы TruSign зафиксировали новый антирекорд превышения скорости. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

Отмечается, что одному из авто удалось проехать со скоростью 288 км/ч. Это произошло в дневное время суток - в 14:32 во вторник, причем в туманную погоду, сообщают в Центре. За день до этого на том же месте зафиксировали скорость 222 км/ч. 

"Статистика показала, что больше половины водителей превышают разрешенную для зимнего периода скорость на Столичном шоссе", - говорится в сообщении.

Чиновники добавили, что в связи с данными инцидентами обратились за помощью к полиции.

  • С 1 ноября в Киеве на дорогах ограничили максимальную скорость движения до 50 км/час.

Справка. На некоторых улицах Киева в теплую пору года максимальная разрешенная скорость движения составляет 80 км/ч. Ограничение в 50 км/ч будет действовать с 1 ноября 2019 года до 1 апреля 2020 года. 

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