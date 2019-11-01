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В Киеве ограничили максимальную скорость движения на дорогах

В Киеве ограничили максимальную скорость движения на дорогах - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos
01.11.2019, 10:27

Ограничение будет действовать с 1 ноября 2019 года до 1 апреля 2020 года

С 1 ноября в Киеве на дорогах ограничили максимальную скорость движения до 50 км/час. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения в Facebook

Ограничения действуют на следующих столичных автопутях:

- проспект Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака);

- улица Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);

- Надднепрянское шоссе;

- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

- Столичное шоссе (от ул. Академика Заболотного);

- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);

- проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Справка. На некоторых улицах города Киева в теплую пору года максимальная разрешенная скорость движения составляет 80 км/ч. Ограничение будет действовать с 1 ноября 2019 года до 1 апреля 2020 года. 

  • Ранее сообщалось, что в Киеве объявлен первый уровень опасности из-за погодных условий.  

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ограничение скорость движения
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