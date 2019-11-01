В Киеве ограничили максимальную скорость движения на дорогах

С 1 ноября в Киеве на дорогах ограничили максимальную скорость движения до 50 км/час. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения в Facebook.
Ограничения действуют на следующих столичных автопутях:
- проспект Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака);
- улица Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (от ул. Академика Заболотного);
- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);
- проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
Справка. На некоторых улицах города Киева в теплую пору года максимальная разрешенная скорость движения составляет 80 км/ч. Ограничение будет действовать с 1 ноября 2019 года до 1 апреля 2020 года.
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