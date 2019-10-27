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Погода. В Киеве объявлен первый уровень опасности

Погода. В Киеве объявлен первый уровень опасности - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos
27.10.2019, 10:12

В столичной госадминистрации просят водителей быть бдительными на дорогах из-за густого тумана

27 октября в Киеве объявлен первый (желтый) уровень опасности из-за густого тумана. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Согласно данным Укргидрометцентра, видимость составляет 200-500 метров.

В КГГА рекомендуют водителям снизить скорость движения, использовать противотуманные фары вместе с ближним светом, придерживаться безопасной дистанции, включать при остановке аварийную сигнализацию, а также избегать резких маневров.

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