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Когда в Киев вернется чистый воздух: прогноз

Когда в Киев вернется чистый воздух: прогноз - Фото
Иллюстративное фото: pixabay
23.10.2019, 08:17

Согласно прогнозу AirVisual качество воздуха должно улучшиться после похолодания

Уровень загрязнения воздуха в столице снизится и вернется в норму 28 октября. Об этом сообщает международный ресурс мониторинга качества воздуха AirVisual.

Согласно прогнозу 28 октября уровень загрязнения воздуха упадет до 50 и ниже баллов по шкале AQI (air quality index). Улучшение качества воздуха придет вместе с похолоданием и отсутствием высоких перепадов дневных-ночных температур.

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Сейчас, по состоянию на 7:30 утра 23 октября, средний уровень загрязнения воздуха в столице составляет 144 балла. Это, предупреждают в AirVisual, несет опасность для уязвимых групп. На проспекте же Науки показатель AQI достигает 184 баллов. Это выше, чем в Пекине.

Согласно графику AirVisual, качество воздуха в столице стало ухудшаться вместе с наступлением рекордного потепления – с 14 октября. Максимальный среднегородской уровень загрязнения был зафиксирован 19 октября. Тогда он достигал 156 баллов по шкале AQI.

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Скриншот и инфографика AirVisual

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