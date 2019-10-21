Киев. "Бабье лето" побило четвертый температурный рекорд

Фото: LIGA.net

19 октября 2019 года в Киеве "бабье лето" ознаменовалось очередным температурным рекордом. Об этом сообщает центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, после полудня 19 октября столбик термометра поднялся до + 23,3 градуса, что на 2,1 градус выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в этот день в 1957 году.

Это уже четвертый температурный рекорд "бабьего лета" в Киеве.

Ранее сообщалось , что в Киеве сейчас - самый теплый октябрь за последние 134 года наблюдений.

Читайте также: Смог и загрязнение воздуха. Медики рассказали, что нужно делать