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Киев. "Бабье лето" побило четвертый температурный рекорд

Киев. "Бабье лето" побило четвертый температурный рекорд - Фото
Фото: LIGA.net
21.10.2019, 12:12

Температурный рекорд был зафиксирован 19 октября

19 октября 2019 года в Киеве "бабье лето" ознаменовалось очередным температурным рекордом. Об этом сообщает центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, после полудня 19 октября столбик термометра поднялся до + 23,3 градуса, что на 2,1 градус выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в этот день в 1957 году.

Это уже четвертый температурный рекорд "бабьего лета" в Киеве.

  • Ранее сообщалось, что в Киеве сейчас - самый теплый октябрь за последние 134 года наблюдений.

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киев температурный рекорд
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