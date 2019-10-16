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Жаркий октябрь. "Бабье лето" в Киеве побило температурный рекорд

Жаркий октябрь. "Бабье лето" в Киеве побило температурный рекорд - Фото
Иллюстративное фото: unsplash
16.10.2019, 12:35

Температурный режим соответствует середине августа

Сейчас в Киеве самый теплый октябрь за последние 134 года наблюдений. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Специалисты рассказали, что 15 октября после полудня температура достигла +24,1 градусов по Цельсию. Это на 0,4 градуса больше максимума, зафиксированного в 1885 году.

В обсерваторию объяснили, что такой температурный режим характерен для середины августа, а не октября.

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