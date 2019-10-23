В одном из районов Киева воздух грязнее, чем в Пекине: карта

Иллюстративное фото: unsplash

Уровень загрязненности воздуха на проспекте Науки в Киеве выше, чем средние показатели загрязненности воздуха в Пекине. Такие данные передает международный ресурс мониторинга качества воздуха AirVisual.

Индекс качества воздуха (air quality index – AQI) в этой местности составляет 184 баллов. Средний же показатель загрязненности воздуха в Пекине – 162 балла.

Читайте также: Супрун рассказала, от чего появился смог: как себя уберечь

Средний уровень качества воздуха в Киеве составляет 144 балла. Согласно шкале AQI, это может быть вредно для уязвимых групп.

В список наиболее загрязненных местностей города также вошли район бульвара Перова (144 AQI) и жилмассив Яскравый.

Согласно истории загрязнения атмосферы Киева, качество воздуха стало ухудшаться с 14 октября. В этот день пришло потепление - и увеличились перепады суточных температур.

Ранее ситуацию со смогом в украинских городах прокомментировали в Укргидрометцентре.

Читайте также: От Киева до Харькова: что за черная туча нависла над Украиной