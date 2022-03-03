Пригород Киева. Украинская ПВО сбила российский истребитель Су-30 над Ирпенем
03.03.2022, 10:21
Украинская противовоздушная оборона сбила российский истребитель Су-30 над Ирпенем, пригородом Киева. Об этом сообщил в Facebook главком ВСУ Валерий Залужный.
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"Только что мы сбили российский самолет Су-30 над Ирпенем. Расчет комплекса ПВО сработал на отлично!" – написал он.
Ирпень прилегает к Киеву с Северо-Запада. По данным Киевской ОГА, сейчас это одно из направлений, по которым войска РФ пытаются атаковать Киев.
Прошлой ночью в Киеве слышали взрывы: это украинские силы ПВО сбивали вражеские объекты.
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