Прямо посреди нацпарка в Пуще-Водице хотят вырубить лес под коттеджный городок

В охраняемых лесах киевского климатического курорта Пуща-Водица вырубают 21 гектар территории для строительства коттеджного городка. Об этом сообщил в Facebook депутат Киевсовета (Голос), экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

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"В Пуще-Водице вырубают 21 га леса для элитного коттеджного городка, среди охраняемых лесов, землю под который передали еще во времена Черновецкого", – написал депутат.

По словам Нефьодова, он и бывший член Общественного совета добропорядочности Андрей Кулибаба подготовили и подали проект решения о расторжении договора аренды.

"Далее будем давить на земельной комиссии и в зале Киеврады", – написал Нефьодов.

По информации депутата Киевсовета, вырубка деревьев происходит на территории, которая граничит с национальным природным парком "Голосеевский". Участок непосредственно не имеет статуса леса, но расположен посреди Пуща-Водицкого лесничества Святошинского ЛПХ, а эта территория без изъятия входит в состав парка "Голосеевский".

Как отмечается, в 2007 году участко передали частному предприятию Продмарт под строительство малоэтажных жилых домов и внесли изменения в Генеральный план, и перевели участок из статуса "территория рекреационного назначения" в статус усадебной жилой застройки.

"В 2015 году, в окно возможностей после Майдана было проголосовано решение о расторжении договора аренды", – сообщил Нефьодов.

Далее, по информации депутата, решение Киевсовета "сбили" в Хозяйственном суде и в ОАСК, который отменил все акты проверки департамента земельных ресурсов, подтверждающие, что договор был нарушен.

В 2019 году Департамент градостроительства и архитектуры выдал градостроительные условия на проектирование и строительство зданий и инженерно-транспортной инфраструктуры – то есть дал зеленый свет для строительства, хотя город до этому судился о расторжении договора, сообщил депутат.

"Теперь надо снова подтверждать нарушение условий договора и его разрывать, чем, собственно, Голос. Киев и займется", – резюмировал Нефьодов.

14 мая на заседании Совета национальной безопасности и обороны Зеленский заявил, что поставил задачу провести аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

Наталия Медведева

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