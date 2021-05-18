UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Прямо посреди нацпарка в Пуще-Водице хотят вырубить лес под коттеджный городок

18.05.2021, 22:06
Прямо посреди нацпарка в Пуще-Водице хотят вырубить лес под коттеджный городок - Фото
Макс Нефьодов (Фото: пресс-служба Голоса)

В охраняемых лесах киевского климатического курорта Пуща-Водица вырубают 21 гектар территории для строительства коттеджного городка. Об этом сообщил в Facebook депутат Киевсовета (Голос), экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В Пуще-Водице вырубают 21 га леса для элитного коттеджного городка, среди охраняемых лесов, землю под который передали еще во времена Черновецкого", – написал депутат.

По словам Нефьодова, он и бывший член Общественного совета добропорядочности Андрей Кулибаба подготовили и подали проект решения о расторжении договора аренды.

"Далее будем давить на земельной комиссии и в зале Киеврады", – написал Нефьодов.

По информации депутата Киевсовета, вырубка деревьев происходит на территории, которая граничит с национальным природным парком "Голосеевский". Участок непосредственно не имеет статуса леса, но расположен посреди Пуща-Водицкого лесничества Святошинского ЛПХ, а эта территория без изъятия входит в состав парка "Голосеевский".

Как отмечается, в 2007 году участко передали частному предприятию Продмарт под строительство малоэтажных жилых домов и внесли изменения в Генеральный план, и перевели участок из статуса "территория рекреационного назначения" в  статус усадебной жилой застройки.

"В 2015 году, в окно возможностей после Майдана было проголосовано решение о расторжении договора аренды", – сообщил Нефьодов.

Далее, по информации депутата, решение Киевсовета "сбили" в Хозяйственном суде и в ОАСК, который отменил все акты проверки департамента земельных ресурсов, подтверждающие, что договор был нарушен.

В 2019 году Департамент градостроительства и архитектуры выдал градостроительные условия на проектирование и строительство зданий и инженерно-транспортной инфраструктуры – то есть дал зеленый свет для строительства, хотя город до этому судился о расторжении договора, сообщил депутат.

"Теперь надо снова подтверждать нарушение условий договора и его разрывать, чем, собственно, Голос. Киев и займется", – резюмировал Нефьодов.

  • 14 мая на заседании Совета национальной безопасности и обороны Зеленский заявил, что поставил задачу провести аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киевсовет голос Пуща-Водица максим нефьодов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 