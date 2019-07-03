Ремонт Шулявского путепровода может затянуться - Кличко

Торможение вопроса о сносе пятого цеха завода "Большевик" будет затягивать процесс строительства Шулявского путепровода, заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
На месте пятого цеха, как уточняется, должны построить один из съездов с нового моста.
"Подрядчик обещает открыть движение транспорта по новому мосту уже до конца этого года. Но у нас есть осложнение. Нужно снести пятый цех завода "Большевик"…Этот цех не работает сейчас. Там продают секонд-хенд", - сказал Кличко.
Он добавил, что в сроки нужно уложиться, а если сначала построят мост и потом будут сносить цех, это может увеличить смету.
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18 марта Кличко сообщил, что Шулявский путепровод перекрыли на полтора года.
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