Рождество в Киеве. Могут ограничить вход в пять станций метро, полиция усилит патрули

Завтра, 7 января, в Киеве возможно ограничение на вход для пассажиров пяти станций метро в центре города. Полиция усилит меры безопасности. Об этом сообщают пресс-службы Киевского метрополитена и столичной полиции.

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Как отмечается, в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) входа на станции метро "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Крещатик" и "Майдан Независимости".

Киевские правоохранители ужесточили меры безопасности на Рождественские праздники.

За порядком возле церквей и у праздничных локаций будут следить полицейские и нацгвардейцы.

В центре столицы продолжают работать новогодне-рождественские локации – на Софийской площади до 16 января, на Контрактовой площади и около Арки дружбы народов – до 23 января.

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Наталия Медведева

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