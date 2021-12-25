UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Огромные трагедии проходят в тишине". Папа римский в рождественской речи вспомнил Украину

Цей матеріал також доступний українською
25.12.2021, 15:47
Папа римский Франциск (фото - ЕРА)

Папа римский Франциск выступил с рождественским посланием "Urbi et Orbi" (Граду и миру), в котором призвал не позволить, "чтобы в Украине распространялись метастазы злокачественного конфликта". Об этом сообщает Vatican News

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Стань светом и поддержкой для тех, которые верят и действуют, направляясь также и против течения, в пользу встрече и диалогу, и не позволь, чтобы в Украине распространялись метастазы злокачественного конфликта", – сказал он. 

Франциск отметил, что мир "все еще видит множество конфликтов, кризисов и противоречий", которые, как может показаться, "никогда не заканчиваются, и мы их уже почти не замечаем": "Мы настолько привыкли к тому, что огромные трагедии проходят в тишине, и рискуем остаться равнодушными к крикам боли и отчаяния многих наших братьев и сестер".

Он напомнил о продолжающихся конфликтах и беспорядках в Сирии, Йемене и Ираке, а также других странах Африки, Европы и Азии. Также он говорил о пандемии, которая стала "серьезным испытанием нашей способности к социальным отношениям": "Растет тенденция к уходу в себя, к одиночеству, к отказу выходить, встречаться, делать что-то вместе. Точно так же на международном уровне есть риск нежелания вести диалог... На самом же деле только диалог дает возможность уладить конфликты и получить взаимную и долгосрочную пользу".

Последний раз папа римский выступал с рождественским посланием в 2019 году, поскольку дальнейшие праздники проходили в условиях жестких карантинных ограничений. 

  • На Новый год и Рождество в Украине будут длинные выходные: один раз – в декабре 2021 года, два раза – в январе 2022-го. 
  • Украинцы могут перейти к празднованию Рождества 25 декабря в течение 10 лет, это вопрос традиции. Такой прогноз в интервью Радио Свобода сделал глава Православной церкви Украины Епифаний.

Смотрите также: "Берегите себя, своих близких и Украину". Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Папа римский франциск рождество
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 