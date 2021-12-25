"Огромные трагедии проходят в тишине". Папа римский в рождественской речи вспомнил Украину

Папа римский Франциск выступил с рождественским посланием "Urbi et Orbi" (Граду и миру), в котором призвал не позволить, "чтобы в Украине распространялись метастазы злокачественного конфликта". Об этом сообщает Vatican News.

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"Стань светом и поддержкой для тех, которые верят и действуют, направляясь также и против течения, в пользу встрече и диалогу, и не позволь, чтобы в Украине распространялись метастазы злокачественного конфликта", – сказал он.

Франциск отметил, что мир "все еще видит множество конфликтов, кризисов и противоречий", которые, как может показаться, "никогда не заканчиваются, и мы их уже почти не замечаем": "Мы настолько привыкли к тому, что огромные трагедии проходят в тишине, и рискуем остаться равнодушными к крикам боли и отчаяния многих наших братьев и сестер".

Он напомнил о продолжающихся конфликтах и беспорядках в Сирии, Йемене и Ираке, а также других странах Африки, Европы и Азии. Также он говорил о пандемии, которая стала "серьезным испытанием нашей способности к социальным отношениям": "Растет тенденция к уходу в себя, к одиночеству, к отказу выходить, встречаться, делать что-то вместе. Точно так же на международном уровне есть риск нежелания вести диалог... На самом же деле только диалог дает возможность уладить конфликты и получить взаимную и долгосрочную пользу".

Последний раз папа римский выступал с рождественским посланием в 2019 году, поскольку дальнейшие праздники проходили в условиях жестких карантинных ограничений.

На Новый год и Рождество в Украине будут длинные выходные: один раз – в декабре 2021 года, два раза – в январе 2022-го.

Украинцы могут перейти к празднованию Рождества 25 декабря в течение 10 лет, это вопрос традиции. Такой прогноз в интервью Радио Свобода сделал глава Православной церкви Украины Епифаний.

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Владислав Сердюк

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