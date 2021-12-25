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"Берегите себя, своих близких и Украину". Зеленский поздравил украинцев с Рождеством видео

Цей матеріал також доступний українською
25.12.2021, 10:32
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
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Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством, призвав беречь себя, своих близких и Украину. Видеообращение главы государства опубликовала пресс-служба ОП.

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"В эти дни миллионы людей в Украине и на планете Земля отмечают Рождество Христово. Символ лучших человеческих добродетелей – любви, доброты и милосердия. Пусть они объединяют каждую нашу семью и нашу одну большую семью – Украину", – сказал Зеленский.

Президент призвал беречь "чувство единения, царящее на Рождество": "Берегите себя, своих близких, берегите Украину".

  • На Новый год и Рождество в Украине будут длинные выходные: один раз – в декабре 2021 года, два раза – в январе 2022-го. 
  • Украинцы могут перейти к празднованию Рождества 25 декабря в течение 10 лет, это вопрос традиции. Такой прогноз в интервью Радио Свобода сделал глава Православной церкви Украины Епифаний.

Смотрите также: В Ватикане и Киеве проходят рождественские богослужения: видео

Владислав Сердюк
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Владимир Зеленский рождество
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