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В Ватикане и Киеве проходят рождественские богослужения: видео

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2021, 22:49
В Ватикане и Киеве проходят рождественские богослужения: видео - Фото
Папа Франциск (скриншот с видео)

В Ватикане, в базилике святого Петра прошло праздничное рождественское богослужение с участием Папы римского Франциска. Трансляцию с синхронным переводом вело "Живое телевидение" Украинской Греко-Католической Церкви.

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"Согласно очень старинной традиции, которая своими корнями уходит в начало Церкви в Риме, католики латинского обряда отмечают таинство Христова рождения в полночь, вспоминая ту тишину, которая окутала мир, когда родился наш Спаситель и неземной свет, засиявший перед пастухами, которые первые приняли радостную весть о рождении Мессии. Поэтому это богослужение также называют "мессой пастырей", – сообщили в УГКЦ.

Также праздничное богослужение проходит в католическом кафедральном соборе Святого Александра в Киеве. Его транслирует канал EWTN Украина.

  • На Новый год и Рождество в Украине будут длинные выходные: один раз – в декабре 2021 года, два раза – в январе 2022-го. 
  • Украинцы могут перейти к празднованию Рождества 25 декабря в течение 10 лет, это вопрос традиции. Такой прогноз в интервью Радио Свобода сделал глава Православной церкви Украины Епифаний.
Вадим Ребрина
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Ватикан франциск рождество католичество
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