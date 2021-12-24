В Ватикане и Киеве проходят рождественские богослужения: видео
В Ватикане, в базилике святого Петра прошло праздничное рождественское богослужение с участием Папы римского Франциска. Трансляцию с синхронным переводом вело "Живое телевидение" Украинской Греко-Католической Церкви.
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"Согласно очень старинной традиции, которая своими корнями уходит в начало Церкви в Риме, католики латинского обряда отмечают таинство Христова рождения в полночь, вспоминая ту тишину, которая окутала мир, когда родился наш Спаситель и неземной свет, засиявший перед пастухами, которые первые приняли радостную весть о рождении Мессии. Поэтому это богослужение также называют "мессой пастырей", – сообщили в УГКЦ.
Также праздничное богослужение проходит в католическом кафедральном соборе Святого Александра в Киеве. Его транслирует канал EWTN Украина.
- На Новый год и Рождество в Украине будут длинные выходные: один раз – в декабре 2021 года, два раза – в январе 2022-го.
- Украинцы могут перейти к празднованию Рождества 25 декабря в течение 10 лет, это вопрос традиции. Такой прогноз в интервью Радио Свобода сделал глава Православной церкви Украины Епифаний.
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