Через 10 лет украинцы могут перейти к празднованию Рождества 25 декабря – Епифаний

Украинцы могут перейти к празднованию Рождества 25 декабря в течение 10 лет, это вопрос традиции. Такой прогноз в интервью Радио Свобода сделал глава Православной церкви Украины Епифаний.

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"Надо, чтобы народ дозрел до этого, сознательно пришел (к празднованию Рождества 25 декабря, – ред.). Этот процесс постепенно продолжается, увеличивается количество склонных к изменениям. Я думаю, лет через 10 цифры изменятся. Будем прогнозировать, что лет через 10", – сказал он.

По его мнению, вопрос даты празднования Рождества больше связан с традициями внутри страны. При этом сам Епифаний не против перехода к празднованию 25 декабря.

Однако он подчеркнул – переход надо сделать правильно и мудро, ведь сейчас и так разделений достаточно. Украинцев, по его словам, пытаются делить по языку, религии и другим факторам.

"Мы призваны проводить просветительскую работу. Хотя мы празднуем 25-го просто по разным календарям. Эту ошибку надо исправить", – добавил Епифаний.

По данным соцопроса Группы Рейтинг, 77% украинцев празднуют Рождество в январе, 3% – 25 декабря, а 15% – отмечают дважды.

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Марк Сировой

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