Большинство украинцев празднуют Рождество 7 января и верят в Святого Николая – опрос

Любимым новогодним праздником у украинцев является Рождество, причем большая часть опрошенных заявила, что предпочитает отмечать его 7 января. Кроме того, жители Украины верят в Святого Николая и не верят в Деда Мороза. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы Рейтинг.

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77% респондентов заявили, что празднуют Рождество в январе, 3% – 25 декабря, а 15% – отмечают этот праздник дважды.

При этом, больше чем у половины украинцев (56%) именно Рождество – самый любимый праздник в череде новогодних дней, еще 28% назвали таковым Новый год, 6% проголосовали за день Святого Николая и 3% – за старый Новый год.

На вопрос "верите ли вы в Деда Мороза" положительно ответили 31% опрошенных, в то время как в Святого Николая верят 62% респондентов. Примечательно, что за последние пять лет стало больше тех, кто верит в Святого Николая, а вот количество поклонников Деда Мороза почти не изменилось.

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Опрос проводился 2-4 января 2021 года среди 2500 украинцев в возрасте 18 лет и старше при помощи телефонных интервью с использованием компьютера по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2%.

9 октября 2020 года в Раде зарегистрировали новый законопроект – предлагают не переводить часы на зимнее время и отмечать Рождество 25 декабря.

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Дарья Мостовая

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