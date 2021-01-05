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Большинство украинцев празднуют Рождество 7 января и верят в Святого Николая – опрос

05.01.2021, 11:25
Большинство украинцев празднуют Рождество 7 января и верят в Святого Николая – опрос - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Любимым новогодним праздником у украинцев является Рождество, причем большая часть опрошенных заявила, что предпочитает отмечать его 7 января. Кроме того, жители Украины верят в Святого Николая и не верят в Деда Мороза. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы Рейтинг.

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77% респондентов заявили, что празднуют Рождество в январе, 3% – 25 декабря, а 15% – отмечают этот праздник дважды.

При этом, больше чем у половины украинцев (56%) именно Рождество – самый любимый праздник в череде новогодних дней, еще 28% назвали таковым Новый год, 6% проголосовали за день Святого Николая и 3% – за старый Новый год.

На вопрос "верите ли вы в Деда Мороза" положительно ответили 31% опрошенных, в то время как в Святого Николая верят 62% респондентов. Примечательно, что за последние пять лет стало больше тех, кто верит в Святого Николая, а вот количество поклонников Деда Мороза почти не изменилось.

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Опрос проводился 2-4 января 2021 года среди 2500 украинцев в возрасте 18 лет и старше при помощи телефонных интервью с использованием компьютера по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2%.

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Дарья Мостовая
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