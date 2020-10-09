В Раде новый законопроект: предлагают не переводить часы и отмечать Рождество 25 декабря

Автор законопроекта Руслан Стефанчук уверен, что отмена перевода стрелок позволит эффективнее противостоять российским оккупантам

Сегодня в парламенте был зарегистрирован законопроект № 4201, инициатором которого стал первый вице-спикер Верховной Рады и нардеп от фракции Слуга народа Руслан Стефанчук. В проекте предлагается отменить перевод часов на "летнее" и "зимнее" время, а также полностью перейти на григорианский календарь.

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По словам Стефанчука, ежегодный переход на "летнее" время и обратный перевод стрелок плохо влияет на самочувствие и ухудшает работоспособность, а также обостряет хронические заболевания.

Также законопроект направлен на "противодействие агрессии со стороны России", отметил нардеп. Он напомнил, что на временно оккупированных территориях Украины было незаконно установлено время страны-агрессора. Поэтому закрепление по всей стране единого киевского времени "укрепит позиции безопасности и будет способствовать деоккупации".

Кроме перевода стрелок, в предложенном проекте рассматривается вопрос о полном переходе Украины на григорианский календарь, по которому, в частности, Рождество празднуется не 7 января, а 25 декабря.

СПРАВКА. Де-юре Украина перешла на григорианский календарь в 1918 году, но де-факто украинская церковь, равно как и часть православных, руководствуется юлианским календарем. Разница между юлианским и григорианским календарями составляет 13 дней.

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Дарья Мостовая

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