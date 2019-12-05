Епифаний рассказал, когда ПЦУ перейдет на новый календарь

Митрополит Епифаний (фото - president.gov.ua)

Православная церковь Украины перейдет на новый календарь и будет праздновать Рождество 25 декабря, когда увидит, что народ к этому готов, заявил предстоятель церкви митрополит Киевский и всей Украины Епифаний в интервью BBC.

"Мы не против смены церковного календаря и даты празднования Рождества, поскольку это не догма. Но сейчас этому еще не время. Для смены календаря нет поддержки со стороны украинского общества", - считает Епифаний.

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По его мнению, не все, кто поддерживает реформу в Facebook, так же активно посещают храм. "Если мы скажем, что празднуем Рождество 25 декабря, много ли из них придет в храм. Большинство будет праздновать частным образом, а храмы будут пустыми. 7 января придут в церковь наши прихожане, практикующие верные ПЦУ. Будет некоторый диссонанс", - заявил Епифаний.

Еще одной проблемой он назвал возможную реакцию Московского патриархата, который может обвинить ПЦУ в праздновании по "католическому календарю".

Епифаний подчеркнул, что для перехода на новый календарь в будущем нужна просветительская работа.