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Епифаний рассказал, когда ПЦУ перейдет на новый календарь

Епифаний рассказал, когда ПЦУ перейдет на новый календарь - Фото
Митрополит Епифаний (фото - president.gov.ua)
05.12.2019, 15:36

По мнению предстоятеля церкви, поддержка реформы среди активных верующих пока недостаточна

Православная церковь Украины перейдет на новый календарь и будет праздновать Рождество 25 декабря, когда увидит, что народ к этому готов, заявил предстоятель церкви митрополит Киевский и всей Украины Епифаний в интервью BBC.

"Мы не против смены церковного календаря и даты празднования Рождества, поскольку это не догма. Но сейчас этому еще не время. Для смены календаря нет поддержки со стороны украинского общества", - считает Епифаний.

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По его мнению, не все, кто поддерживает реформу в Facebook, так же активно посещают храм. "Если мы скажем, что празднуем Рождество 25 декабря, много ли из них придет в храм. Большинство будет праздновать частным образом, а храмы будут пустыми. 7 января придут в церковь наши прихожане, практикующие верные ПЦУ. Будет некоторый диссонанс", - заявил Епифаний.

Еще одной проблемой он назвал возможную реакцию Московского патриархата, который может обвинить ПЦУ в праздновании по "католическому календарю".

Епифаний подчеркнул, что для перехода на новый календарь в будущем нужна просветительская работа.

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25 декабря рождество епифаний
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