Православная церковь Украины поддержала вакцинацию

Митрополит Епифаний (фото - president.gov.ua)

Православная церковь Украины поддержала вакцинирование украинцев от инфекций, заявив, что "ответственность за избежание эпидемий лежит на каждом из нас". Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Там считают, что бог возложил на человека ответственность за распространение инфекционных болезней.

"На современном уровне развития медицины есть действенный способ защититься от инфекций - это вакцинация... Прививание населения помогает сформировать коллективный иммунитет, избегая массовых смертей, как это было в древние времена", - говорится в сообщении.

При этом в ПЦУ отметили, что вакцинироваться можно только сертифицированными препаратами.

"Просим же у Господа покровительства от тяжелых заболеваний, однако необходимо помнить, что ответственность за избежание эпидемий лежит и на каждом из нас", - заявили в ПЦУ.

В УПЦ МП не имеют четкой позиции по вопросу прививок. Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент в комментарии корреспонденту LIGA.net сказал, что "этот вопрос касается специалистов по медицине, поэтому лучше задать этот вопрос им".

Недавно министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что поддерживает идею обязательной вакцинации населения.