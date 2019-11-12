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Православная церковь Украины поддержала вакцинацию

Православная церковь Украины поддержала вакцинацию - Фото
Митрополит Епифаний (фото - president.gov.ua)
12.11.2019, 14:19

При этом в УПЦ МП не имеют четкой позиции по вопросу прививок

Православная церковь Украины поддержала вакцинирование украинцев от инфекций, заявив, что "ответственность за избежание эпидемий лежит на каждом из нас". Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Там считают, что бог возложил на человека ответственность за распространение инфекционных болезней.

"На современном уровне развития медицины есть действенный способ защититься от инфекций - это вакцинация... Прививание населения помогает сформировать коллективный иммунитет, избегая массовых смертей, как это было в древние времена", - говорится в сообщении.

При этом в ПЦУ отметили, что вакцинироваться можно только сертифицированными препаратами.

"Просим же у Господа покровительства от тяжелых заболеваний, однако необходимо помнить, что ответственность за избежание эпидемий лежит и на каждом из нас", - заявили в ПЦУ.

В УПЦ МП не имеют четкой позиции по вопросу прививок. Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент в комментарии корреспонденту LIGA.net сказал, что "этот вопрос касается специалистов по медицине, поэтому лучше задать этот вопрос им".

Недавно министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что поддерживает идею обязательной вакцинации населения.

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упц мп церковь вакцинация прививка пцу
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