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Глава Минздрава выступила за обязательную вакцинацию населения

Глава Минздрава выступила за обязательную вакцинацию населения - Фото
Зоряна Скалецкая (Фото: скриншот видео/Радио Свобода)
18.10.2019, 16:57

Скалецкая пояснила важность донесения информации о прививках

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что поддерживает идею обязательной вакцинации населения, передает Украинская правда.

Главная проблема иммунизации, считает чиновница, - большое недоверие к этому процессу. По словам Скалецкой, помимо обязательной прививки, необходимо обеспечить информирование людей, которые опасаются или имеют негативное отношение к ней. 

"Надо оказывать поддержку людям, которые сомневаются, чтобы формировать доверие к этой системе. Можно много таких вещей сделать. Если вы сомневаетесь, сделаем, например, два дополнительных анализа", - говорит министр.

Ранее Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств. Также в ведомстве предложили отказаться от медсправок.

Читайте также: Вакцинация взрослых: против каких болезней можно делать прививки

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Зоряна Скалецкая минздрав прививки вакцинация
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