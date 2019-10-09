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Минздрав планирует отказаться от медсправок: причина

Минздрав планирует отказаться от медсправок: причина - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
09.10.2019, 21:02

Аргументируют это наличием коррупционной составляющей

Министерство здравоохранения намерено отказаться от устаревших медицинских справок и документов из-за наличия коррупционной составляющей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве отмечают, что в ближайшую неделю намерены собирать предложения по данному вопросу. А уже в ближайшие дни хотят провести профильные совещания для разработки необходимых проектов решений. В Минздраве считают, что меддокументы должны соответствовать стандартам стран Евросоюза, поэтому и инициируют нововведение.

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минздрав справки отмена медицинские документы
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