Конфликт в Минздраве: Скалецкая попросила обращаться письменно

Зоряна Скалецкая (Фото: скриншот видео/Радио Свобода)

В Минздраве заявили, что на встрече коллектива министерства с его новым руководителем Зоряной Скалецкой, на которой планировалось обсудить конфликт между ней и сотрудниками ведомства, диалог не состоялся. Об этом в Facebook написала руководительница директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Ирина Литовченко.

По ее словам, все сотрудники ведомства, присутствовавшие на встрече со Скалецкой, ожидали живого диалога, однако им предложили подать свои вопросы в письменном виде.

Литовченко в своем посте перечислила вопросы, которые планировалось задать Скалецкой.

"Вместо этого - получили 9-минутную лекцию о тяжелых временах, и о том, что все свои вопросы к министру и его заместителям мы должны предоставить в письменном виде", - написала Литовченко.

После этого Скалецкая, по ее словам, "покинула зал, вытолкнув вперед Государственного секретаря "собрать вопросы подчиненных".

О своей встрече с коллективом ведомства написала и сама Скалецкая. Она не сообщила, имели ли сотрудники возможность задать ей свои вопросы на встрече. Однако подтвердила, что поручила госсекретарю "собрать предложения и предоставить проекты решений по организационным вопросам".

"Я надеюсь на нашу совместную работу. Надеюсь на ваш опыт и ваши знания", - написала Скалецкая в Facebook.

В середине сентября в Минздраве возник конфликт из-за кадровой политики нового руководства, в результате которого работа министерства фактически заблокирована.

Скалецкая пообещала, что проведет встречу с коллективом.\

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