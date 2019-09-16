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В Минздраве хотят создать Офис пациента

В Минздраве хотят создать Офис пациента - Фото
Зоряна Скалецкая (скриншот из стрима Радио Свобода)
16.09.2019, 23:14

Предполагается, что с помощью этой структуры пациенты смогут общаться с министерством

Министерство охраны здоровья планирует создать Офис пациента. С помощью этой структуры пациенты смогут общаться с министерством. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает Deutsche Welle.

По ее словам, Офис пациента создают для того, чтобы "все обращения, все коммуникации совершались не через улицу, звонки, а через один структурированный инструмент, точку входа". 

Отмечается, что Офис пациента возглавит глава министерства, а для организации работы ведомства в нем создадут секретариат.

Скалецкая пообещала, что приоритетом работы ее министерства будет безопасность пациентов и защита их прав, в частности право на предотвращение болезней, доступность медицинской помощи, право выбора врача, методов профилактики, диагностики.

  • Ранее сегодня сообщалось, что Скалецкая планирует постепенно обеспечить украинцам право на использование препаратов с медицинским каннабисом.

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минздрав Зоряна Скалецкая Офис пациента
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